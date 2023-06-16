В Адыгее на месте гостиницы-долгостроя планируют создать четырехзвездочный бизнес-отель

По словам главы республики Мурата Кумпилова, проект позволит создать более 200 рабочих мест

ТАСС, 16 июня. Инвестор в ближайшие годы создаст четырехзвездочный бизнес-отель нового формата на месте гостиницы-долгостроя в центре Майкопа, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам подписанного на полях Петербургского международного экономического форума соглашения о сотрудничестве между Республикой Адыгея и АО "Центр-отель".

"Последовательно развиваем туристскую инфраструктуру. Заинтересованы и в строительстве четырехзвездочного бизнес-отеля, который появится на месте гостиницы-долгостроя в центре республиканской столицы. Над этим вопросом работали давно. Уверен, с помощью инвестора получится создать современный гостиничный комплекс, который впишется в общую концепцию развития туристского потенциала региона и создания столичного облика Майкопа", - написал он, уточнив, что срок реализации масштабного проекта - несколько лет, планируется создать 209 новых рабочих мест.

Подписи под соглашением, которое предусматривает реализацию инвестпроекта по реконструкции гостиничного комплекса, поставили глава Адыгеи и представитель ОА "Центр-отель", президент AVA Group Ваган Арутюнян. Новый проект войдет в сеть российского отельного оператора LeePrime Group (входит в состав AVA Group) и будет называться LeePrime business hotel Maykop. По информации инвестора, новый отель в Майкопе будет рассчитан на 162 номера, обеспеченных сервисной инфраструктурой. Там будет бизнес- и медиацентр с высокотехнологичным оборудованием для мероприятий любого уровня и формата, спа- и велнес-комплекс с эксклюзивными программами, фитнес-зал и ресторан с национальной и европейской кухней, уточнили в пресс-службе главы региона.

"Адыгея славится своим мягким климатом и лидирующими позициями в рейтинге самых экологически благоприятных регионов России. Все это создает предпосылки к росту посещаемости республики. Новый объект размещения сможет повысить турпоток в Майкоп и создать возможности для организации деловых мероприятий на высоком уровне. Мы прогнозируем генерацию турпотока для города в пределах 58 тыс. туристов в год", - цитирует управляющего партнера LeePrime Group (входит в состав AVA Group) Сергея Ли пресс-служба главы Адыгеи.