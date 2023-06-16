Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Газпром" может начать поставки газа в Узбекистан через Казахстан в IV квартале 2023 года, говорится в сообщении холдинга по итогам подписания соглашения с Узбекистаном на Петербургском международном экономическом форуме.

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым.

"Рассмотрены текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере. Стороны подписали контракт на поставку российского газа в республику Узбекистан и дорожную карту по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к приемке и транспортировке российского трубопроводного газа. Плановый срок начала экспорта российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана - IV квартал 2023 года", - сказано в сообщении.

Миллер также провел встречу с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым и председателем правления "QazaqGaz" Санжаром Жаркешовым, в ходе которой было рассмотрено сотрудничество в области поставок, переработки и транспортировки газа и подписан договор по транспортировке российского газа по территории Казахстан для потребителей Узбекистана.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.