ЦБ надеется в июле - августе начать реальные операции с цифровым рублем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Банк России надеется на принятие закона о цифровом рубле в июле - августе, сразу начнет реальные операции с ним, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, выступая на ПМЭФ.

"Надеемся, что Госдума обеспечит нам принятие закона и в июле - августе мы начнем реальные операции с цифровым рублем", - сказала она.

Скоробогатова также отметила, что в мае этого года ЦБ сдал платформу по цифровому рублю в промышленную эксплуатацию и она полностью готова к работе. По ее словам, 13 банков подтверждают свою готовность, а после принятия закона начнутся первые операции.

Первый зампред ЦБ добавила, что первыми операциями станут открытие кошельков банкам, гражданам и бизнесу, и тестирование переводов. Также ЦБ начнет тестировать оплату товаров и услуг с группой торгово-сервисных предприятий в 11 городах, так как для регулятора оплата товаров и услуг более интересна с практической точки зрения, чем переводы, добавила она.

Начать тестирование реальных платежей с цифровым рублем планировалось с 1 апреля 2023 года, однако пакет законопроектов о цифровом рубле прошел в Госдуме только первое чтение. ЦБ заявил, что тестирование начнется только после того, как будет принята нормативная база. Позднее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что начало тестирования цифрового рубля придется отложить, так как законодательная база для его проведения пока не готова, а его осуществление при экспериментальном правовом режиме не предполагается.