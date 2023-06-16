Собянин и ректоры вузов Москвы договорились вместе готовить кадры для промышленности

Стороны планируют совместно развивать проект города "Московская техническая школа"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, и.о. ректора МГТУ им. Баумана Михаил Гордин, ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко и ректор МГТУ "Станкин" Владимир Серебренный подписали меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки инженерно-технических специалистов для промышленных предприятий города.

Как передает в пятницу корреспондент ТАСС, церемония подписания состоялась на стенде столицы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны планируют совместно развивать городской проект "Московская техническая школа", который был запущен в 2021 году. Речь идет о создании сети центров технологических и производственных компетенций на базе вузов и научных организаций, оснащенных современной инженерной и технологической инфраструктурой для опережающей подготовки и переподготовки кадров под запросы промышленности Москвы.

"Экспертную и информационную поддержку МТШ оказывают ВЭБ.РФ, АСИ и другие партнеры. Сегодня в МТШ ведется подготовка по шести направлениям: "Технологии связи", "Аддитивные технологии", "Искусственный интеллект в промышленности", "Промышленный дизайн", "Микроэлектроника и фотоника", "Робототехника и сенсорика". В 2023 году планируется открыть еще три направления: "Цифровые двойники", "Новые производственные технологии", "Беспилотный транспорт". Реализуется более 60 образовательных программ", - уточнили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Как отмечают в мэрии, подать заявку на обучение можно на сайте или на инвестиционном портале Москвы. С момента запуска на базе МТШ было подготовлено свыше 1,2 тыс. специалистов для московской промышленности. В планах до конца 2024 года обучить еще порядка 3 тыс. кадров.

"Расширение сотрудничества с ведущими профильными вузами в рамках проекта "Московская техническая школа" позволит сократить дефицит квалифицированных кадров для московской промышленности", - заключили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.