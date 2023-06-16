Москва будет развивать беспилотные авиасистемы вместе с МАИ, "Газпром нефтью" и ГТЛК

Соглашения предусматривают организацию летных испытаний на базе региональных аэродромов и индустриального парка "Руднево"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заключил соглашения о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем с гендиректором АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгением Дитрихом, ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном и генеральным директором ПАО "Газпром нефть" Александром Дюковым.

Как передает в пятницу корреспондент ТАСС, церемония подписания состоялась на стенде столицы в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашения предусматривают совместные проекты развития отечественной отрасли беспилотной авиации, включая организацию проведения летных испытаний на базе региональных аэродромов и индустриального парка "Руднево", в котором создается Федеральный центр беспилотных авиационных систем с особой зоной свободных полетов площадью более 100 га и высотой до 500 м.

"Деятельность резидентов федерального центра будет сконцентрирована на разработке и создании новых моделей БПЛА различного назначения, совершенствовании авионики и внедрении технологий искусственного интеллекта. На базе центра объединятся ведущие российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ, что будет способствовать сокращению отставания от мировых лидеров отрасли и снизит зависимость от импорта критических технологий", - уточнили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.