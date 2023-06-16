Доходы голландских королей от колоний в период пика работорговли оценили в €545 млн

Эти деньги составляли примерно половину дохода королевского дома Оранских-Нассау с 1675 по 1770 год

ГААГА, 16 июня. /ТАСС/. Королевская династия Оранских-Нассау в Нидерландах заработала на своих колониях в период пика работорговли с 1675 по 1770 год сумму, примерно соответствующую 545 млн евро. Об этом в пятницу сообщил информационный портал NL Times со ссылкой на исследование, проведенное Королевским институтом языка, земли и этнологии в Лейдене.

Согласно этой информации, Вильгельм III, Вильгельм IV и Вильгельм V Оранские выполняли важную политическую роль штатгальтеров в Республике Семи Объединенных Нижних Земель, существовавшей с 1581 по 1795 год. Как выяснилось, прибыль, которая поступала с колоний, составляла примерно половину дохода королевского дома с 1675 по 1770 год. При этом важным источником колониальных доходов была Голландская Ост-Индская компания. Королевская семья не инвестировала свои средства в нее напрямую, однако акционеры по предварительной договоренности платили ей, как если бы она владела примерно 3% акций.

В 2022 году король Нидерландов Виллем-Александер поручил Лейденскому университету провести независимое исследование роли своей династии в колониальном прошлом. Историки давно выдвигали предположения о том, что королевская династия принимала активное участие в колониальном управлении Ост-Индией, Суринамом и Карибскими островами. Однако до настоящего момента не было известно, насколько масштабно было ее влияние. Специалисты Национального института голландского рабства и его наследия подчеркнули, что данное исследование "особенно важно для Суринама и других бывших колоний".

На 1 июля в королевстве намечено празднование 150-летия отмены рабства. В этот день король Виллем-Александер выступит в Амстердаме с речью у национального памятника, установленного в честь отмены рабства. Ожидается, что он повторит извинения, которые ранее принес глава правительства Марк Рютте за "сомнительную в прошлом роль страны". По его словам, последствия сохраняются до сих пор.

В голландских колониях рабство официально было отменено 1 июля 1863 г. В настоящее время в зависимости от Нидерландов находятся несколько территорий расформированных Нидерландских Антильских островов: Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус.