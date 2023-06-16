"Аэрофлот" и венесуэльская Conviasa планируют развивать код-шеринговые рейсы

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российский "Аэрофлот" и венесуэльская авиакомпания Conviasa в пятницу подписали меморандум о взаимопонимании на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщил ТАСС министр транспорта Венесуэлы и президент Conviasa Рамон Селестино Веласкес Арагуаян, подписание этого документа является первым шагом к соглашению о код-шеринговых рейсах. "Мы уже находимся в процессе их технической адаптации, чтобы после вступления в силу мы могли сначала разделить продажу билетов", - пояснил он.

Подписание меморандума с "Аэрофлотом" знаменует собой формирование большого альянса "ради общего блага", заявил корреспонденту ТАСС Веласкес Арагуаян после церемонии подписания.

"Это большой альянс, потому что "Аэрофлот" является крупной и сильной авиакомпанией, <...> которая стремится усилить интеграцию, а это самое важное", - сказал министр. Он также напомнил, что обе авиакомпании находятся под санкциями и стремятся "к общей цели, во имя общего блага".

Для Conviasa этот альянс "будет очень выгодным", поскольку с помощью "Аэрофлота" венесуэльская авиакомпания сможет перевозить пассажиров, желающих отправиться в Китай, на Ближний Восток и в Африку. "И это будет значительный поток пассажиров, который укрепит воздушное сообщение между Латинской Америкой и Россией и всей этой частью мира [Северным полушарием]", - сказал он.

Один из руководителей венесуэльской авиакомпании Сотильо Берналь Хоан Мануэль уточнил ТАСС, что полеты в Каракас из России в рамках этого альянса будут осуществляться раз в неделю, стоимость билета эконом-класса в обе стороне составит примерно $2,6 тыс. Перелет в Гавану и обратно, по его словам, обойдется в $2,8 тыс.