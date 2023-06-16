В Подмосковье совместно со Сбером будут развивать искусственный интеллект

Планируется запуск совместных пилотов с применением ИИ в сферах медицины, городского хозяйства, транспорта

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы давно и плодотворно сотрудничаем со Сбером, внедряем все самое передовое, в том числе технологии искусственного интеллекта. У нас уже работает девять проектов, к которым подключен ИИ. Еще четыре находятся на стадии реализации и полностью будут запущены в текущем году. На 2023 год ставим задачу по созданию более 10 новых "умных" проектов. Это, к примеру, мониторинг очереди у регистратуры, контроль питания в школах, планирование маршрутов общественного транспорта. Будем стараться внедрять искусственный интеллект во все сферы жизни", - привели в тексте слова Воробьева.

В пресс-службе добавили, что подписанное соглашение предусматривает сотрудничество в части внедрения искусственного интеллекта для повышения эффективности и производительности, для разработки и внедрения умных технологичных решений, а также создания передовых сервисов. Планируется запуск совместных пилотов с применением ИИ в сферах медицины, городского хозяйства, транспорта. Власти Подмосковья и Сбер будут также обмениваться опытом в части проектирования, создания и внедрения проектов в области искусственного интеллекта.

В материале отмечается, что в период с 2021 по 2023 год благодаря сотрудничеству со Сбером в Московской области были запущены пилотные проекты по мониторингу состояния воздуха, голосовому вводу в здравоохранении и ряду других социально значимых направлений с применением ИИ.

"Московская область - один из самых технологически развитых регионов России, с которым мы плодотворно сотрудничаем уже много лет, и в том числе в IT. В лице руководства области мы видим огромную заинтересованность в развитии искусственного интеллекта - универсального инструмента, который повышает комфорт, удобство и качество жизни граждан, а также эффективность различных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Наше новое соглашение призвано максимально интегрировать ИИ в повседневную жизнь. Вместе мы будем работать над совершенствованием не только технологий как таковых, но и над их ускоренным внедрением в промышленную эксплуатацию", - привели в материале слова президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.