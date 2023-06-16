Курская область заключила на ПМЭФ социально-экономические соглашения на 18,5 млрд рублей

Глава региона Роман Старовойт, в частности, договорился с компанией "Камаз" о дальнейшем сотрудничестве по всей линейке транспортных средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Курская делегация завершила работу по сокращенному графику на Петербургском международном экономическом форуме, при проведении встреч заключили 10 соглашений, в том числе в транспортной, сельскохозяйственной сферах на общую сумму свыше 18,5 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор региона Роман Старовойт.

"Делегация завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме. Несмотря на сокращенный график, проведен ряд рабочих встреч, заключено 10 соглашений на сумму более 18,5 млрд рублей", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

На форуме глава региона встретился с руководством компании "Камаз", стороны заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве по всей линейке транспортных средств. По соглашению с Банком "Россия" и АО "Национальная система платежных карт" предусмотрено развитие проекта "Карта жителя Курской области", что является одной из главных задач для проведения транспортной реформы в областном центре. При поддержке Российского экологического оператора в 2025 году по концессионному соглашению в Курском районе построят автоматизированный мусоросортировочный комплекс мощностью 150 тыс. тонн в год. Агрохолдинг "Мираторг" планирует строительство завода по производству кормов для животных с инвестициями свыше 3,2 млрд рублей,также Старовойт обсудил с руководителем компании "Россети - МРСК Центра" Игорем Маковским сотрудничество в приграничных районах, встретился с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.