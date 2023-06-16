16 июня, 11:30
ПМЭФ

Курская область заключила на ПМЭФ социально-экономические соглашения на 18,5 млрд рублей

Глава региона Роман Старовойт, в частности, договорился с компанией "Камаз" о дальнейшем сотрудничестве по всей линейке транспортных средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Курская делегация завершила работу по сокращенному графику на Петербургском международном экономическом форуме, при проведении встреч заключили 10 соглашений, в том числе в транспортной, сельскохозяйственной сферах на общую сумму свыше 18,5 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор региона Роман Старовойт.

Читайте также
История Петербургского международного экономического форума

"Делегация завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме. Несмотря на сокращенный график, проведен ряд рабочих встреч, заключено 10 соглашений на сумму более 18,5 млрд рублей", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

На форуме глава региона встретился с руководством компании "Камаз", стороны заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве по всей линейке транспортных средств. По соглашению с Банком "Россия" и АО "Национальная система платежных карт" предусмотрено развитие проекта "Карта жителя Курской области", что является одной из главных задач для проведения транспортной реформы в областном центре. При поддержке Российского экологического оператора в 2025 году по концессионному соглашению в Курском районе построят автоматизированный мусоросортировочный комплекс мощностью 150 тыс. тонн в год. Агрохолдинг "Мираторг" планирует строительство завода по производству кормов для животных с инвестициями свыше 3,2 млрд рублей,также Старовойт обсудил с руководителем компании "Россети - МРСК Центра" Игорем Маковским сотрудничество в приграничных районах, встретился с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургКурская областьПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация