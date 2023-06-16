В ЕАО назвали сельское хозяйство в качестве основной возможности для сотрудничества с КНР

По словам губернатора региона Ростислава Гольдштейна, китайско-российские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития

ШАНХАЙ, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Еврейская автономная область основные возможности сотрудничества с Китаем видит в сферах промышленности и сельского хозяйства. Об этом сообщил в пятницу, отвечая на письменный запрос корреспондента ТАСС, губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, который с 5 по 12 июня находился в Китае с рабочим визитом.

"Основные возможности сотрудничества с КНР мы видим в сфере промышленности и сельского хозяйства: реализация инвестиционных проектов по сборке сельхозтехники, машин и оборудования; строительство молочных и мясных ферм крупного рогатого скота; птицеферм для производства мяса, яйца. Все это - на основе развития сопутствующего вида деятельности: создания кормовой базы для крупного рогатого скота и птицы", - сообщил он, добавив, что по-прежнему актуален вопрос по переработке сои и использованию ее для производства кормов.

Как констатировал губернатор, китайско-российские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития. "Сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах развивается поступательно", - указал он.

"На мартовской встрече президента России Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина были достигнуты определенные договоренности. Для меня как для высшего должностного лица российского региона реализация направлений, определенных главой государства, безусловный приоритет. Партнеры из КНР точно так же относятся к решениям своего лидера. Они демонстрируют заинтересованность в продвижении взаимно выгодных проектов", - резюмировал он.

Во время поездки в Китай Гольдштейн посетил Шанхай и Чаншу, где провел переговоры с китайскими партнерами по нескольким направлениям сотрудничества.