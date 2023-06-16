Силуанов посоветовал чиновникам пересаживаться за руль

Министр допустил, что это сделает их ближе к народу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов порекомендовал российским чиновникам пересаживаться за руль автомобилей, это "более правильный тренд".

Силуанов в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ рассказал, что после делового завтрака "Сбера" приехал на площадку форума на новом автомобиле Lada Aura. По его словам, "это то, что надо машина".

Он также отметил, что за рулем ему понравилось больше, чем на заднем сидении. "За рулем мне даже больше понравилось, потому что машина современная, классная, во всяком случае получил удовольствие. У нас многие чиновники привыкли ездить на заднем сидении. Мне кажется, что надо пересаживаться вперед, за руль. Здесь не из-за экономии денег. Во-первых, нам нужна рабочая сила, - пошутил министр. - Если наши государственные управленцы сядут за руль, это будет более эффективное использование государственных ресурсов, это раз. Во-вторых, наверное будут ближе к народу".

По словам Силуанова, Минфин в целом готов пересесть с иностранных служебных автомобилей на отечественные. "Я считаю, что эта новая модель вполне может заменить иностранные марки, на которых ездят наши чиновники, государственные и негосударственные служащие. У нас большой сектор государственный, поэтому речь идет не только о министерствах и ведомствах, но и о федеральных унитарных предприятиях, учреждениях. Полно сегодня людей, которые ездят с водителем на иностранных автомобилях. Ну зачем? Садитесь за руль", - добавил он.

Глава Минфина также поделился, что готов и сам ездить за рулем. "Я за рулем по субботам и воскресеньям и на работу, и не на работу. В будние дни мне действительно комфортнее иметь водителя, но это касается не всех чиновников, - отметил Силуанов. - Поэтому мне кажется, что все-таки более правильный тренд, если большинство наших госслужащих и работников госсектора будут сами водить машину. Может, это и материальное стимулирование увеличит. Это будет хороший бонус и с точки зрения экономии, и с точки зрения зарплат".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.