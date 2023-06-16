Доля Сбера в объеме всех переводов по Системе быстрых платежей достигла 75%

По словам первого зампредседателя правления банка Кирилла Царева, месячный оборот в Сбере увеличился в четыре раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Доля Сбера в объеме всех переводов по Системе быстрых платежей (СБП) Банка России достигла 75%, сообщил журналистам первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Доля Сбербанка в объеме всех переводов - входящих и исходящих - по Системе быстрых платежей достигла 75% от всего объема между участниками рынка", - сказал он.

По словам Царева, за последние два года система активно развивалась и набирала популярность среди пользователей, месячный оборот в Сбере увеличился в четыре раза.

"В день клиенты совершают около 200 млн переводов по СБП. Это именно переводы, без учета платежей за товары и услуги через СБП", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.