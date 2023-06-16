Пушилин заявил, что завод "Азовсталь" еще не разминирован до конца

В перспективе на этой территории создадут экопарк, индустриальный парк и технопарк, отметил врио главы ДНР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Завод "Азовсталь" еще не разминирован до конца, об этом сказал в интервью ТАСС на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Азовсталь" нам еще предстоит разминировать", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах завода.

Пушилин напомнил, что в перспективе на этой территории создадут экопарк, индустриальный парк и технопарк. "Когда это (параметры развития "Азовстали" - прим. ТАСС) будет прописано в план по развитию Мариуполя, тогда мы сможем говорить о сроках, суммах инвестиций, потенциальных резидентах", - отметил врио главы ДНР.

Разминирование "Азовстали", по его словам, будет на порядок сложнее, чем проходило разминирование на заводе Ильича.

"Азовсталь" - крупный металлургический комбинат в Мариуполе на берегу Азовского моря. Он начал работать в 1933 году. В феврале 2022 года предприятие законсервировали из-за начала спецоперации. 20 мая 2022 года официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе.

В июле 2022 года Хуснуллин отмечал, что рассматриваются различные варианты будущего "Азовстали". По его словам, эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но уже не как металлургический комплекс.