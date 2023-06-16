ФАС считает неправильным идти на мировое соглашение с металлургами из-за роста цен

По словам главы ведомства, необходимо снизить цены на продукцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на данный момент считает неправильным заключать мировое соглашение с металлургическими компаниями из-за роста цен на продукцию, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

"Работа идет. Но сейчас цены достаточно высокие, и на фоне таких высоких цен мировое соглашение, мы считаем, заключать неправильно. Поэтому мы работаем над тем, чтобы цены были снижены", - сказал глава ФАС.

Дело о монопольных ценах

В апреле 2021 года ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

ФАС признала компании нарушившими антимонопольное законодательство. "Северстали", НЛМК и ММК были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. НЛМК, ММК и "Северсталь" не согласились с выводами ведомства, заявив о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства.

В январе ФАС подтвердила возможность заключения мировых соглашений с "Северсталью", ММК и НЛМК из-за существенного ухудшения финансового положения компаний после введения санкций.