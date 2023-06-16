Федеральная таможня с помощью системы маркировки пропускает треть товаров автоматически

Врио руководителя федеральной таможенной службы (ФТС РФ) Руслан Давыдов отметил, что в будущем Россия благодаря этой системе сможет полностью перейти на бесконтактные технологии проверки товаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Около 30% товаров с помощью системы маркировки пропускаются на таможне автоматически без участия сотрудников. Об этом сообщил врио руководителя федеральной таможенной службы (ФТС РФ) Руслан Давыдов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

"Уже сейчас у нас применяется автоматический выпуск товаров, 30% всех товаров выпускается полностью автоматически без участия сотрудников таможенных органов, то есть системой маркировки. Поэтому перспективы огромные как для государства, для контролирующих органов, так и для бизнеса", - отметил Давыдов, на сессии "Цифровая точка роста: как маркировка меняет бизнес-климат".

Представитель ФТС также подчеркнул, что таможенная служба - одна из первых инициаторов внедрения маркировки для импортных товаров, потому что это как раз обеспечивает необходимый контроль продукции. По его словам, в будущем Россия благодаря этой системе сможет полностью перейти на бесконтактные технологии проверки товаров.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.