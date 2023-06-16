ФАС: оптимизация инвестпрограммы "Россетей" не повлияет на тарифы передачи электроэнергии

Глава ведомства Максим Шаскольский отметил, что все тарифы установлены до июля 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Оптимизация инвестиционной программы "Россетей" не скажется на тарифах на передачу электроэнергии, они установлены до июля 2024 года, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.

"На тарифах никак не скажется. У нас все тарифы установлены до июля 2024 года, никаких изменений не планируется", - сказал он.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о размерах индексации в 2025-2027 годах тарифов на услуги по передаче электрической энергии с учетом оптимизации инвестпрограммы "Россетей". Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 11 октября 2023 года, далее - ежегодно.

Ранее правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% на период с 1 мая по 31 декабря 2023 года. При этом в Федеральной антимонопольной службе РФ поясняли, что индексация тарифа связана с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе. Увеличение тарифа на передачу электроэнергии по Единой национальной электросети носит разовый характер и не затрагивает тарифы для населения.