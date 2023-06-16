"Россети" и "Таврида электрик" договорились о кооперации в развитии распредкомплекса

Среди направлений взаимодействия - разработка и внедрение интеллектуальных решений для автоматизации и повышения надежности сельских и городских распределительных сетей 6-35 кВ, выпуск отечественного коммутационного оборудования, локализация лучших технических решений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" и "Таврида электрик" будут сотрудничать в области внедрения отечественного инновационного оборудования и радиоэлектронной продукции при модернизации и развитии распределительного электросетевого комплекса. Соответствующее соглашение стороны заключили на полях ПМЭФ, говорится в сообщении группы.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора компании "Россети" - главный инженер Евгений Ляпунов и генеральный директор "Таврида электрик" Владимир Чернышев.

Среди направлений взаимодействия - разработка и внедрение интеллектуальных решений для автоматизации и повышения надежности сельских и городских распределительных сетей 6-35 кВ, выпуск отечественного коммутационного оборудования, локализация лучших технических решений. Также компании намерены сотрудничать по вопросам подготовки кадров при реализации проектов с применением инновационных отечественных решений, совершенствования нормативно-правового регулирования отрасли, моделирования распределительных сетей в соответствии со стандартом CIM, который обеспечивает информационное взаимодействие со всеми контрагентами.

"Группа "Россети" уже почти 10 лет активно реализует программу импортозамещения. По итогам прошлого года доля иностранной продукции в закупках компании составила всего 6,1%. Подписанное сегодня соглашение - важный шаг в реализации планов по внедрению на объектах компании инновационного оборудования и радиоэлектронной продукции российского производства. Документ поможет расширять сферы сотрудничества и практического взаимодействия с российскими производителями высокотехнологичной продукции", - сказал Евгений Ляпунов.

"Благодарю Группу "Россети" за многолетнюю кооперацию. "Таврида электрик" совместно с электросетевыми компаниями реализует ряд проектов, в том числе участвует в комплексной модернизации сетевой инфраструктуры с применением самых современных технологий и инновационного оборудования отечественного производства. Подписанное на полях Петербургского международного экономического форума соглашение позволит нам войти в новые проекты по развитию и модернизации электросетей и ускорить работу в этом направлении. Это несомненно принесет положительный эффект для отрасли и будет способствовать экономическому росту в целом", - отметил Владимир Чернышев.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.