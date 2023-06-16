Positive Technologies займется кибербезащитой "Игр будущего"

Соответствующий меморандум компания и Автономная некоммерческая организация "Агентство развития компьютерного и иных видов спорта" подписали в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российская компания Positive Technologies будет поставлять решения для кибербезопасности для первого международного фиджитал-турнира "Игры будущего". Соответствующий меморандум Positive Technologies и Автономная некоммерческая организация "Агентство развития компьютерного и иных видов спорта" подписали в рамках ПМЭФ.

"Договоренности предусматривают эксклюзивное сотрудничество компаний в области кибербезопасности, целью которого является развитие ИТ-инфраструктуры фиджитал-турнира "Игры будущего" в концепции результативной киберзащиты с использованием технологий и сервисов Positive Technologies", - пояснили ТАСС в пресс-службе Positive Technologies.

Со стороны Positive Technologies соглашение подписал генеральный директор компании Денис Баранов, от "Игр будущего" - Игорь Столяров, руководитель проекта. При подписании также присутствовали заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко и Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Сотрудничество компаний продлится до окончания мультиспортивного международного турнира "Игры будущего", который пройдет в 2024 году в Казани. Также компании оставляют за собой право расширить его при необходимости на сопутствующие мероприятия спортивного и иного характера, отмечается в меморандуме.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.