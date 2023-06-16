В Подмосковье создадут промышленный кластер на базе Коломенского завода

Объект начнет работу до конца 2023 года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Двигателестроительный промышленный кластер заработает на базе Коломенского завода в Московской области до конца 2023 года, инвестиции в проект составят около 26 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Соглашение о создании промышленного класса подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Новый двигателестроительный промышленный кластер начнет работу на базе Коломенского завода до конца 2023 года. Это будет первый в стране центр производства уникальных по мощности двигателей, включающий все этапы - от проектирования до испытаний. Важность проекта заключается в том, что он позволит заместить импортную продукцию, нарастить технологический суверенитет. Инвестор вкладывает около 26 млрд рублей в производство, численность кластера составит порядка 7,5 тыс. рабочих мест. Кроме того, планирует инвестировать 1,3 млрд в модернизацию Коломенского колледжа, чтобы готовить кадры под запросы предприятия", - сказал Воробьев, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства.

На территории кластера будут производить уникальные двигатели в диапазоне от 0,8 - 7,5 мВт, дизель-генераторы 18-9-ДГМ, регуляторы частоты вращения и пусковые преобразователи. Они могут быть использованы для маневровых и магистральных тепловозов, судовой техники, а также на предприятиях атомной и малой энергетики. Кластер начнет работу до конца 2023 года, а в 2027 году завершится ввод всех сопутствующих объектов социальной и образовательной инфраструктуры.

"Коломенский двигателестроительный кластер - научно-производственное объединение, целью которого является обеспечение российской энергетики и транспорта современными и надежными двигателями, базирующимися на отечественных технологиях. "Трансмашхолдинг" на протяжении уже двух десятилетий планирует свою работу, действуя в тесной координации с руководством регионов, на территории которых находятся его предприятия, в том числе Московской области. Опираясь на поддержку областных администраций, мы получаем возможность существенно повысить качество принимаемых решений, обеспечить ритмичную и эффективную деятельность заводов. Учитывая, что многие из них входят в число крупнейших работодателей и налогоплательщиков, такое сотрудничество является, безусловно, взаимовыгодным", - привела пресс-служба слова Липы.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.