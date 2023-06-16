Глава ВЭБ предложил продвигать образ российских предпринимателей как героев

Игорь Шувалов выступил с таким предложением в ходе ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов предложил активнее продвигать образ российских предпринимателей как героев.

"По поводу того, что наших предпринимателей за рубежом не показывают, как героев. У нас в Российской Федерации наших предпринимателей не показывают, как героев. Президент больше года говорит совершенно по-другому о предпринимателях, показывает их значимость, в том числе - как мы справились с проблемами, говорит, что это созидатели.<...> Поэтому с себя надо начинать", - сказал Шувалов в ходе выступления на сессии "Сделано в России" на ПМЭФ-2023.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.