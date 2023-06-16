Стадион "Петровский" в Петербурге планируют модернизировать при участии "Газпрома"

По словам главы города Александра Беглова, объект сохранит свой облик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Футбольный стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге модернизируют при участии компании "Газпром". Как сообщил ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, это предполагает соглашение, подписанное в пятницу между городом и компанией в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы подписали соглашение о реконструкции стадиона. "Газпром" - наш стратегический партнер, у нас очень много соглашений, много проектов. У нас в городе хорошая спортивная база, ее нужно расширять и нужно делать реконструкцию уже существующих объектов. У нас уже нет такого места, чтобы мы построили новый стадион, но у нас есть "Петровский" стадион, его нужно реконструировать, и мы там сделаем целый спортивный кластер", - сказал Беглов ТАСС.

Губернатор уточнил, что стадион сохранит свой облик, но будет обновлен. "Он останется таким же историческим, как был, но мы его модернизируем, расширяем пространство вокруг него, и у нас получается большой спортивный кластер - там рядом дворец спорта "Юбилейный", мы будем делать переход, чтобы связать эти пространства вместе", - пояснил губернатор.

Беглов отметил, что у Петербурга более 60 проектов и направлений сотрудничества с "Газпромом".

Стадион "Петровский", который долгое время был главной футбольной ареной Санкт-Петербурга, его построили на Петровском острове в исторической части города в 1925 году. Во время Великой Отечественной войны стадион был полностью разрушен, но отстроен заново в 1957-1960 годах. Последняя реконструкция "Петровского" проводилась к Играм доброй воли 1994 года. Вместимость арены составляет около 20 тыс. зрителей.

В 2017 году в Петербурге на Крестовском острове построен новый стадион "Газпром-Арена" вместимостью более 60 тыс. человек, принимавший матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.