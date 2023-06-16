Bloomberg сообщил о кибератаке на лабораторию и хранилище радиоактивных отходов в США

По мнению агентства, за кибератакой может стоять хакерская группировка Clop, якобы связанная с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Находящиеся в ведении Министерства энергетики США хранилище радиоактивных отходов и одна из национальных лабораторий подверглись в четверг масштабной кибератаке. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, в результате кибератаки были взломаны несколько федеральных ведомств. Как отмечает агентство, данные двух организаций были скомпрометированы, однако масштабы и детали пока не определены.

По мнению агентства, за кибератакой может стоять хакерская группировка Clop, якобы связанная с Россией.

Ранее телекомпания CNN информировала, что несколько федеральных правительственных учреждений США пострадали в результате хакерского взлома. Согласно CNN, это не первый подобный случай. Крупномасштабная хакерская атака началась две недели назад, за это время под удар попали некоторые университеты и правительственные организации США. В частности, как отмечает телекомпания, в последнее время о кибератаках сообщили Университет Джонса Хопкинса, а также университетская система штата Джорджия, объединяющая 26 учебных заведений.

Власти России последовательно отвергали обвинения в причастности Москвы к хакерским атакам. Так, посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высказывания американской администрации, согласно которым РФ якобы является "тихой гаванью" для киберпреступников, лживыми, безответственными, а также элементом гибридной войны против Москвы.