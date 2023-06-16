Глава Поморья заявил, что снижению безработицы способствовали самозанятые и нацпроекты

Показатель в регионе составляет 1,3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Работа центров занятости, самозанятость и реализация нацпроектов способствовали снижению до исторического минимума безработицы в Архангельской области. Об этом в пятницу на сессии "Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития" на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава региона Александр Цыбульский.

"У нас [сейчас безработица составляет] 1,3%. Это минимальные показатели, за всю новейшую историю существования Архангельской области. Здесь абсолютно точно это работа центров занятости, которые у нас создаются, и я могу это сказать полной ответственностью, что, конечно, эффективность их работы и самое главное, вовлеченность и желание населения приходить в центры занятости вырастает на порядки. Второе - самозанятые. Третий, наверное, тоже важный показатель - это то, что последнее пятилетие государство выступает серьезным инвестором и вкладывает большие деньги в рамках национальных проектов и других программ, которые создают рынок труда, который вовлекает людей", - сказал Цыбульский.

Губернатор отметил, что последний фактор является конечным, проекты в большинстве случаев пока ограничены 2024-25 годами. В связи с этим возникает вопрос прогнозирования именно на федеральном уровне, какой далее будет объем государственных инвестиций, которые создают рынок труда.

По словам Цыбульского, необходимо учитывать принятую в стране стратегию пространственного развития, на основании которого должно учитываться выстраивание работы в различных отраслях и размещение населения по территории страны. "Когда я слышу про трудоизбыточные территории, я вообще считаю, такого понятия не может быть, мы не можем себе этого позволить. Если они у нас существуют, это какая-то проблема с нашим планированием, с размещением там производительных сил, с пониманием по расселению людей на территории", - пояснил он, отметив, что это касается не только подготовки кадров, но и строительства жилья, создания городской инфраструктуры там, где работают или будут работать производства.