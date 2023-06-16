"Как можно продлевать то, что не работает?" Лавров — о зерновой сделке

Глава российской дипломатии заверил, что Москва обязательно продолжит поставлять зерно нуждающимся странам по не зависящим от препон Запада маршрутам

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о будущем зерновой сделки, заявил, что она не работает.

"Как можно продлевать то, что не работает?" - сказал министр в пятницу в комментарии телеканалу НТВ, отвечая на вопрос о перспективах продления сделки.

Министр отметил, что взрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса доказывает, что есть желающие разрушить сделку.

"Если говорить о нашей части пакета, один только факт взрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса показывает, что есть желающие этот пакет просто разрушить и разрушить все то, что создавало возможности для расширения нашей торговли, поставок наших товаров развивающимся странам, и сохранить только ту самую коммерцию, которая сейчас наблюдается в украинской части этой сделки", - констатировал глава российской дипломатии.

Глава российской дипломатии заверил, что Москва обязательно продолжит поставлять зерно нуждающимся странам по не зависящим от препон Запада маршрутам. "Пускай они [на Западе] занимаются своей коммерческой выгодой, - отметил министр, комментируя перспективы зерновой сделки. - Все те месяцы, когда блокировалась российская часть этой зерновой и удобренческой сделки, мы продолжали поставлять зерно по маршрутам, которые не зависят от созданных Западом препон, в развивающиеся страны. И будем продолжать это делать. Нет никаких сомнений".