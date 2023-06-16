Россия приняла решение финансировать развитие коммуникации в Африке

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман подчеркнул, что Россия придает значение поступательному развитию сотрудничества с Африкой, в том числе на площадке ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Россия на заседании президиума Международной программы развития коммуникации (МПРК) в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже объявила о решении внести существенный добровольный взнос в финансирование проектов, направленных на развитие коммуникации и информации в Африке. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, представляющий Россию в руководстве МПРК, отметив, что на заседании были утверждены 66 проектов, 21 из которых был представлен со стороны Африки.

По его словам, это свидетельствует о том, что страны континента нуждаются в содействии развитию коммуникации.

Гусман подчеркнул, что Россия придает значение поступательному развитию сотрудничества с Африкой, в том числе на площадке ЮНЕСКО. "Выступаем за то, чтобы деятельность ЮНЕСКО по приоритету "Африка" была сфокусирована на оказании адресного содействия странам континента по востребованным направлениям и отвечала их интересам", - указал он.

Как напомнил Гусман, Россия, являясь вице-председателем МПРК, с момента основания программы вносит значительный вклад в ее работу. С перечислением взноса РФ войдет в тройку крупнейших стран - доноров МПРК.

Международная программа развития коммуникации была учреждена в 1980 году. У ее истоков стояли нобелевские лауреаты - ирландский международный посредник Шон Макбрайд и один из самых читаемых авторов XX века, колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес.

Созданная при ЮНЕСКО специализированная программа остается и сегодня ведущим многосторонним форумом в системе ООН для координации помощи прессе. За годы своего существования МПРК направила на поддержку средств массовой информации более $100 млн, проспонсировав около 2 тыс. проектов в 140 странах.