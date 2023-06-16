ЦБ начнет тестировать в 2023 году кешбэк в рублях при оплате через СБП

Первый зампредседателя регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что с точки зрения приема оплаты по QR-коду через СБП есть моменты, ограничивающие человека в возможности оплаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Банк России во втором полугодии 2023 года начнет тестировать систему кешбэка в рублях при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в эфире телеканала "Россия-24" в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Второе полугодие как раз у нас - это вот тот период, когда мы такой пилот вместе с НСПК (Национальная система платежных карт, оператор платежной системы "Мир" - прим. ТАСС) хотим сделать. То есть вы оплачиваете через СБП и получаете в течение определенного времени сразу деньги обратно себе на счет в виде рублей", - сказала она.

Скоробогатова отметила, что с точки зрения приема оплаты по QR-коду через СБП есть моменты, ограничивающие человека в возможности оплаты, "потому что некоторые финансовые игроки подставляют код другой вместо СБП и не всегда говорят правду, каким QR-кодом ты можешь оплатить".

"И здесь, конечно, мы хотим, чтобы все торговые предприятия очень четко давали клиенту выбор, что ты можешь платить таким, таким или таким инструментом", - добавила она.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.