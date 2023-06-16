РЖД намерены запустить в 2030-2035 годах около 7 тыс. км ВСМ

Холдинг также планирует строительство высокоскоростных магистралей из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Около 7 тыс. км высокоскоростных магистралей (ВСМ), согласно стратегическим планам РЖД, планируется построить в 2030-2035 годах, сообщил журналистам глава РЖД Олег Белозеров в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Мы не оставляем планы [по ВСМ], наши стратегические планы - порядка 7 тыс. км ВСМ в 2030-2035 годах, в зависимости от того, какие решения будут приняты", - сказал он.

Ранее Белозеров сообщал, что холдинг планирует строительство высокоскоростных магистралей из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону. В конце 2022 года замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщал, что министерство вернется к рассмотрению возможности создания проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.