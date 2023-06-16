Минэкономики Литвы предложило запретить транзит грузов двойного назначения

ВИЛЬНЮС, 16 июня. /ТАСС/. Министерство экономики и инноваций Литвы предложило запретить транзит через балтийскую республику грузов двойного назначения, которые могут быть использованы при комплектации военной техники. Как сообщила в пятницу журналистам глава ведомства Аушрине Армонайте, подготовленный документ передается на утверждение правительства.

"Вызывает беспокойство значительно возросший перевозимый через Литву поток грузов, часть которых может использоваться военными и оказаться на Украине на поле боя, - сказала она. - Необходимо воспользоваться нашим правом запретить такую транзитную перевозку".

Как отметила министр, часть этих грузов внесена в санкционные списки, на другую часть ограничения не распространяются. "Перечень довольно широк, в нем преобладает электроника, которая может использоваться как в производстве бытовой техники, так и вооружения", - уточнила она.

В Вильнюсе предполагают, что эти транзитные грузы путем реэкспорта оказываются в России, которая пускает их в военное производство. Минэкономики предлагает внести запрет на транзит 65 категорий грузов. Литва хотела бы, чтобы такое решение было принято на европейском уровне. "Надеемся, что в первую очередь к нему присоединятся Латвия, Эстония, Финляндия и Норвегия", - отметила Армонайте.

По данным литовского статистического ведомства, транзит компьютерных мониторов и проекторов по сравнению с 2020 годом в Киргизию возрос на 3 684%, в Казахстан - на 753%, транзит в Грузию техники по автоматизированной обработке данных - на 1 882%.