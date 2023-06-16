Москва и Ростовская область создадут совместные туристические маршруты

Стороны рассчитывают, что достигнутые в соглашении договоренности будут способствовать развитию локальных предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между комитетом по туризму Москвы и Министерством экономического развития Ростовской области состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума в пятницу. Регионы планируют совместно создавать новые туристические маршруты, в том числе в сфере детского и гастрономического туризма.

Как передает корреспондент ТАСС, в подписании соглашения приняли участие первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов и министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

"Мы работаем над увеличением встречных туристических потоков между Москвой и Ростовской областью. Сегодняшнее соглашение - еще одна возможность представить широкой аудитории туристов богатство и красоту культуры, традиций, природы, гастрономии наших регионов. Особое внимание в диалоге уделим развитию социального туризма. Мы планируем адаптировать новые маршруты между нашими регионами для разных категорий туристов, включая детей и людей старшего возраста", - отметил Козлов, чьи слова приводит пресс-служба.

Москва и Ростовская область планируют создать новые совместные экскурсионные маршруты, которые объединят важные исторические, гастрономические и культурные точки на картах двух регионов. Стороны рассчитывают, что достигнутые в соглашении договоренности будут способствовать развитию локальных предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма.

"Для нас это соглашение носит стратегический характер. Традиционно отдохнуть на Дон большинство туристов приезжает именно из Москвы. Ростовская область всегда предлагает столичным гостям превосходное сочетание развитой инфраструктуры, уникальных природных ресурсов и донского гостеприимства. А знаменитая ростовская гастрономия вместе с донскими винами из автохтонных сортов винограда мотивирует тех, кто путешествует на юг нашей большой страны, выбирать именно Ростовскую область. Поэтому уверен, что наше взаимодействие откроет новые возможности для развития делового, событийного, познавательного туризма", - резюмировал Папушенко.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.