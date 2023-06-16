Экс-глава МИД Австрии рассказала, что открыла бы в РФ проект в области сельского хозяйства

Карин Кнайсль сообщила, что у нее сейчас есть пони, но она снова хотела бы завести лошадь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в пятницу в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что открыла бы в России проект в области сельского хозяйства.

На вопрос, есть ли желание открыть проект в случае переезда в Россию, Кнайсль дала положительный ответ. "Что касается сельскохозяйственного проекта, то это не будет нацелено на производство. Скорее это будет натуральное хозяйство, потому что мне нравится жить в сельской местности, - пояснила она. - Я не человек города. Мне, конечно, нравится туда ездить, но мне также нравится вставать с петухами. И у меня у самой сейчас есть курица. Я люблю уток, мне просто необходимо все время окружать себя утками. Так что мне понадобится пруд".

Кнайсль также рассказала, что у нее сейчас есть пони, но она снова хотела бы завести лошадь для езды, поскольку три года назад ее лошадь умерла. "В Ливан я забрала с собой пони, у меня там есть собаки боксеры, коты, черепахи, - продолжила она. - Аквариум я оставила во Франции из-за проблем с электроснабжением в Ливане. Но я определенно планирую жить в сельской местности".

"Если вы хотите спросить меня о проекте, о котором пойдет речь завтра, я вас приглашаю на пресс-конференцию. В 12 часов мы представим проект "Горький". Я была назначена директором геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России, как я ее называю "Горький", как Максим Горький. И я провела несколько дней в СПбГУ, где я уже преподавала", - добавила она.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Позднее она вынуждена была покинуть Австрию в связи с получением угроз. Сейчас она постоянно живет в Ливане.