МЭР оценивает потенциал товарооборота с Алжиром в $9 млрд и выше

Глава министерства Максим Решетников указал на такие направления сотрудничества, как поставки продовольственных товаров, полимерной и химической продукции, лекарств, машиностроительной и металлургической продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России оценивает потенциальный товарооборот с Алжиром в $9 млрд и видит перспективы для роста, заявил глава министерства Максим Решетников в ходе Петербургского международного экономического форума.

"По итогам пяти месяцев этого года торговля между нашими странами выросла в два раза (по сравнению с 2022 годом - прим. ТАСС). Рост идет как за счет традиционных товаров нашего экспорта, так и продовольствия, также открываются новые рынки, - отметил министр. - Экономика Алжира растет, и российский бизнес понимает, что это растущий рынок, и надо на этот рынок выходить. Наша оценка экспортного потенциала - это объем торговли в $9 млрд, мы видим, что можно нарастить".

Решетников указал на такие направления сотрудничества, как поставки продовольственных товаров, полимерной и химической продукции, лекарств, машиностроительной и металлургической продукции.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.