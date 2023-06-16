Путин назвал самым трудным периодом для экономики России в 2022 году второй квартал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал самым трудным периодом для экономики страны второй квартал 2022 года, подчеркнув при этом, что выбранная тогда стратегия сработала.

"Именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики, для отечественного бизнеса, когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни. Сегодня можно уверенно сказать: стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала", - подчеркнул он, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).