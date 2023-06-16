Северный Кавказ вместе с Ираном будут развивать въездной и выездной туризм

В июле Москва и Тегеран планируют ввести безвизовый режим для туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Единый институт управления Северного Кавказа АО "Кавказ. РФ" и Исламская Республика Иран договорились совместно развивать въездной и выездной туризм, меморандум о взаимопонимании стороны подписали на полях ПМЭФ. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале Кавказ. РФ.

"Северный Кавказ станет точкой притяжения туристов из Ирана. Меморандум о взаимопонимании в присутствии министра экономического развития РФ Максима Решетникова подписали: Андрей Юмшанов, генеральный директор Кавказ.РФ. Рафии Хорматолла, председатель совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Исламской Республики Иран, Леонид Ложечко, председатель Российско-Иранского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ. Вместе мы договорились развивать въездной и выездной туризм в наших государствах, создавать инновационные турпродукты, организовывать турмаршруты, обмениваться экспертами и расширять кадровый потенциал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле Россия и Иран планируют ввести безвизовый режим для туристов. Сейчас граждане обеих стран могут путешествовать с помощью авиаперевозок. В перспективе планируется освоить морские перевозки через Каспийское море.

"Мы уверены, что граждане Ирана по достоинству оценят кавказское гостеприимство", - сказал глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводятся в сообщении.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.