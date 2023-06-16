16 июня, 12:12
ПМЭФ

Путин: динамика нефтегазовых доходов РФ выше прогнозов, в мае плюс 28%

Динамика нефтегазовых доходов РФ выше прогнозов, в мае плюс 28% - Путин.

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Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
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