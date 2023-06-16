Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что на данный момент "речь идет о десятках и сотнях миллионов рублей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Сбер" запустил проект по возврату клиентам денег, переведенных мошенникам, в активе банка уже есть возврат таких денежных средств в интересах нескольких сотен клиентов. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мы запустили проект. <…> Пошли на эксперимент, взяли на себя непростую бюрократическую работу. На основании доверенности от наших клиентов сразу же возвращаем эту сумму и берем на себя обязательство вернуть эту сумму чуть позже, тоже через суд от имени клиента. У нас это получилось, мы уже имеем в активе возврат таких денежных средств в интересах нескольких сотен клиентов, клиенты очень довольны. Их реакция превзошла все ожидания", - сказал он.

Как пояснил Кузнецов, сегодня пострадавший от мошенников человек, согласно процессу, который утвержден в России, должен обратиться в суд, представить доказательную базу, что эта операция была мошенническая и потребовать возврат средств. "Это трудоемко, я не помню ни одного случая, чтобы за 10 дней удавалось решить это. Мы для себя нашли возможность построить несколько по-другому процесс возврата этих денег", - отметил он.

Отвечая на вопрос о размере возмещенных средств, Кузнецов сказал, что цифры на данный момент разные, но "речь идет о десятках и сотнях миллионов рублей".

Впервые о пилотировании нового проекта "Сбера" по возврату украденных средств стало известно в феврале этого года. Запустить услугу банк планировал в мае.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.