16 июня, 12:58
ПМЭФ

"Газпром" и Кунсткамера подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение двух сторон направлено на сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга, развитие музея и реализацию многофункционального социального проекта ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Газпром" и Кунсткамера на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

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Свои подписи в документе поставили глава "Газпрома" Алексей Миллер и директор ФГБУН Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев.

Целью соглашения является сотрудничество двух сторон, направленное на сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга, развитие музея и реализацию многофункционального социального проекта ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга". 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургМиллер, Алексей БорисовичПМЭФ
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