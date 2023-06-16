"Газпром" и Кунсткамера подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение двух сторон направлено на сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга, развитие музея и реализацию многофункционального социального проекта ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Газпром" и Кунсткамера на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Свои подписи в документе поставили глава "Газпрома" Алексей Миллер и директор ФГБУН Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев.

Целью соглашения является сотрудничество двух сторон, направленное на сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга, развитие музея и реализацию многофункционального социального проекта ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга".