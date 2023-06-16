Путин предложил повысить пороги ущерба по части уголовных статей для бизнеса

Президент считает правильным повысить эти пороги как минимум в два раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Необходимо в два раза повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по ряду уголовных статей, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас больше 10 лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищениями, а также за нарушения авторских и смежных прав. На последнее я хотел бы обратить особое внимание, поскольку сейчас иностранные компании сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги. Считаю правильным повысить эти пороги как минимум в два раза", - сказал Путин.

По его словам, того же подхода нужно придерживаться в отношении экономического состава преступлений, где не применяется лишение свободы. "Имею в виду уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумагах", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.