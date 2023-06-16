16 июня, 12:59,
обновлено 16 июня, 13:38
ПМЭФ

Путин заявил, что деловой климат в РФ должен быть глобально конкурентоспособным

По словам президента, системообразующие предприятия должны работать только в российской юрисдикции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Деловой климат в России должен быть глобально конкурентоспособным, системообразующие предприятия должны работать только в российской юрисдикции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Деловой климат в России, как для начинающего, так и для зрелого бизнеса, должен быть глобально конкурентоспособным. Как сказал в послании Федеральному собранию, бизнес в ключевых отраслях и секторах, структуры управления нашими крупнейшими системообразующими предприятиями должны работать именно в рамках российской юрисдикции", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация