Путин назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом является разбоем и средневековьем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

"Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда с удивлением обнаружили, что на Западе оказались заморожены счета и активы. В голову раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства - разбой. Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Средневековье какое-то", - сказал он.