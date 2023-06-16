16 июня, 13:00,
обновлено 16 июня, 13:36
ПМЭФ

Путин заявил, что внутри России надежность вложения денег сейчас выше, чем за рубежом

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, в стране деньги будут активно работать в экономике и социальной сфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Надежность вложения денег внутри России сейчас выше, чем за рубежом, в стране деньги будут активно работать в экономике и социальной сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

"Надо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги здесь, тогда они будут надежнее, да и прибыль будет побольше. Они будут активно работать, эти средства, в стране, в экономике, в социальной сфере для наших граждан. Мало того, что стране пользу принесет и надежность выше", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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