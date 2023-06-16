Путин заявил, что внутри России надежность вложения денег сейчас выше, чем за рубежом

По словам президента, в стране деньги будут активно работать в экономике и социальной сфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Надежность вложения денег внутри России сейчас выше, чем за рубежом, в стране деньги будут активно работать в экономике и социальной сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

"Надо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги здесь, тогда они будут надежнее, да и прибыль будет побольше. Они будут активно работать, эти средства, в стране, в экономике, в социальной сфере для наших граждан. Мало того, что стране пользу принесет и надежность выше", - сказал он.