16 июня, 13:02,
обновлено 16 июня, 13:46

Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса РФ в российскую юрисдикцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить перевод активов отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию, а также упростить регистрацию бизнеса в специальных административных районах до декабря 2023 года.

"Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию. В том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и его регистрацию в специальных административных районах в тех случаях, когда такой переезд, образно говоря, блокируется зарубежной стороной либо вовсе не предусмотрен в их законодательстве. Сделать это надо до декабря текущего года", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. 

© Информационное агентство ТАСС
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