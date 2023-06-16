Путин заявил, что Россия обновит торговый флот в ближайшие пять лет

По словам президента, на российских судоверфях запланировали строительство не менее 260 судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия намерена существенно обновить торговый флот в 2023-2027 годах, на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов. Об этом сообщил в пятницу президент России Владимир Путин.

"Добавлю, что в ближайшие пять лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную строительного программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния. Отмечу, что только в рамках данной программы в 2023-2027 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов", - сказал глава государства, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

РФ также продолжит строительство ледокольного флота, подчеркнул Путин. "Такие суда необходимы для Северного морского пути, который активно развивается. В прошлом году по нему прошли 34 млн тонн грузов", - добавил он.

Президент ожидает, что в 2024 году объем таких перевозок кратно увеличится. Это потребует опережающего развития железнодорожной и иной инфраструктуры Мурманского транспортного узла, других арктических портов, заключил он.