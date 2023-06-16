Путин "пожалел" бизнесменов, переводивших активы из офшоров в офшоры

По словам президента России, предприниматели в итоге "попали"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему жалко бизнесменов, которые переводили активы из офшоров в офшоры, так как в итоге они "попали".

"Когда-то кто-то из одного офшора перевел в другой, с другого - в третий, потом появились квазисобственники, бенефициары, их тоже прикрыли какими-то офшорами. Честно говоря, смотришь на все это, жалко становится тех, кто это сделал. В конечном итоге [они] попали", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).