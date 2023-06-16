Путин призвал раскрывать потенциал российского фондового рынка

По словам президента, России надо развивать привлечение акционерного капитала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. России предстоит раскрыть большой потенциал отечественного фондового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Конечно, нам предстоит раскрыть большой потенциал российского фондового рынка. На недавней встрече с "Деловой Россией" мы договорились запустить облигации с правом на долю выручки компании. Очевидно, что период обращения таких облигаций может быть разным, вплоть до бессрочного. Рассчитываю, что правительство и Центральный банк оперативно реализуют эту идею. Надо развивать привлечение акционерного капитала", - сказал глава государства.