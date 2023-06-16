16 июня, 13:06
ПМЭФ

Путин призвал раскрывать потенциал российского фондового рынка

По словам президента, России надо развивать привлечение акционерного капитала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. России предстоит раскрыть большой потенциал отечественного фондового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Конечно, нам предстоит раскрыть большой потенциал российского фондового рынка. На недавней встрече с "Деловой Россией" мы договорились запустить облигации с правом на долю выручки компании. Очевидно, что период обращения таких облигаций может быть разным, вплоть до бессрочного. Рассчитываю, что правительство и Центральный банк оперативно реализуют эту идею. Надо развивать привлечение акционерного капитала", - сказал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
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