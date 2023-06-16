16 июня, 13:10,
обновлено 16 июня, 13:40

Покупателям акций высокотехнологичных компаний могут предоставить налоговые льготы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает возможность введения налоговых льгот для эмитентов и покупателей акций российских высокотехнологичных компаний. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Что касается корпоративных акций, то, как я уже сказал в послании [Федеральному собранию], мы поддерживаем размещение акций быстрорастущего высокотехнологичного бизнеса. Сейчас правительство прорабатывает вопрос налоговых льгот как [для] эмитентов, так и покупателей этих ценных бумаг", - сказал глава государства. 

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