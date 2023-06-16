Путин: часть продаваемых зарубежным фирмам активов должна поступать на фондовый рынок РФ

По словам президента, такая мера необходима для насыщения и дополнительной поддержки российского фондового рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Часть активов, которые продают иностранные компании в России, должна поступать на российский фондовый рынок для его насыщения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Часть акций компаний, в которых меняется собственник, должна поступать на российскую биржу", - сказал Путин.

Глава государства указал, что эта мера необходима для насыщения и дополнительной поддержки российского фондового рынка и касается ситуации, когда иностранные владельцы продают свои российские активы.