Файзуллин: уровень жизни в новых регионах РФ доведут до средних показателей к 2030 году

Глава Минстроя отметил, что по поручению правительства ведомство назначили координатором восстановления инфраструктуры новых субъектов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Уровень социально-экономического развития четырех новых регионов РФ планируют довести к 2030 году до среднероссийских показателей. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Завершена разработка программ социально-экономического развития всех четырех регионов - Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Серьезная задача - к 2030 году довести до среднероссийских показателей все стороны жизни в регионах, включая и модернизацию всей инфраструктуры, и строительство жилья", - рассказал он в интервью ТАСС на полях форума.

Министр отметил, что по поручению правительства Минстрой назначен координатором восстановления инфраструктуры новых субъектов России. "Минстрой выступает координатором этой работы со всеми органами исполнительной власти, во главе с комиссией, которая создана президентом нашей страны, и которую [заместитель председателя правительства РФ Марат] Хуснуллин возглавляет, также у нас есть постоянное внимание председателя правительства в этом направлении", - сказал он.

Ранее сообщалось, что программа разработана Минстроем по поручению президента РФ Владимира Путина. В ней описываются как текущие процессы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую и правовую системы РФ, так и перспективные направления дальнейшего развития.