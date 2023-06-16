16 июня, 13:18,
обновлено 16 июня, 13:47
ПМЭФ

Путин считает, что управление на основе данных нужно применять почти повсеместно

Глава государства призвал активно внедрять и использовать эти наработки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Управление на основе данных нужно применять почти повсеместно - в транспортной системе, в медицине, в образовании и в органах власти, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Следующий важный вопрос [в повестке] - то, что называется управление на основе данных. Такой подход должен применяться практически повсеместно - в системе транспортной связи, медицине, образовании, в органах власти и так далее. Нужно активно внедрять и использовать эти наработки", - указал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
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