"Роснефть" и университет Цинхуа будут проводить совместные научно-технические исследования

Документ о сотрудничестве стороны подписали в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Роснефть" договорилась о сотрудничестве с одним из ведущих вузов Китая Цинхуа в сфере научно-технических исследований и разработок, говорится в сообщении нефтяной компании.

Меморандум о сотрудничестве подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

"Документ предусматривает проведение научно-технических исследований по развитию технологий в области инженерии, нефтепереработки, нефтехимии, возобновляемых источников энергии. Одним из ключевых направлений взаимодействия также станут совместные исследования в сфере углеродного менеджмента", - отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о технологиях в области сокращения выбросов и поглощении парниковых газов, повышения энергоэффективности, а также улавливания, использования и хранения углекислого газа и метана.

Университет Цинхуа - один из ведущих университетов КНР, основан в 1911 году. Входит в состав девяти элитных вузов Китая "Лига С9". Университет Цинхуа занимает первое место в рейтинге лучших высших учебных заведений Китая и регулярно входит в рейтинг 100 лучших университетов мира.