ВЭБ.РФ и ВТБ создают первый фонд акционерного капитала

Средства фонда направят на проекты по линии Фабрики проектного финансирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и банк ВТБ в рамках ПМЭФ-2023 объявили о намерении создать фонд акционерного капитала. Средства фонда будут направлены на проекты по линии Фабрики проектного финансирования. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Объем фонда составит до 50 млрд рублей, доля инвестиций ВТБ в фонд - 2/3, ВЭБ.РФ - до 1/3. Фонд инвестирует до 10% бюджета проекта, при этом инициатор инвестирует не менее 10% бюджета проекта. Кредиторы проекта в рамках Фабрики проектного финансирования предоставляют заемное финансирование в размере до 80% бюджета проекта.

Запуск фондов акционерного капитала позволит решить проблему нехватки собственного капитала инициаторов проектов и поможет привлечь в экономику инвестиции на сумму порядка 2 трлн рублей, сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В кулуарах ПМЭФ-2023 глава госкорпорации также рассказал журналистам, что первые сделки с участием этого механизма могут вскоре состояться. Помимо ВТБ, ВЭБ.РФ также ведет активную работу в этом направлении в том числе и с ГПБ.

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин добавил, что инициатива создания фонда акционерного капитала будет содействовать расширению проектов Фабрики и послужит катализатором кредитных сделок, реализуемых с помощью этого инструмента. При этом лимит кредитных сделок с участием ВТБ в Фабрике проектного финансирования достиг 500 млрд рублей, а потенциал совместных с ВЭБ проектов оценивается в 1 трлн рублей, добавил он.

В мае 2023 года наблюдательный совет ВЭБ.РФ согласовал инвестиционную программу по созданию фондов акционерного капитала за счет средств ВЭБ.РФ и коммерческих банков, участвующих в программе "Фабрика проектного финансирования". Общий объем фондов составит до 200 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.